"Uomini e Donne", Ivan attacca Natalia: "Io per te sono il passato"

La puntata speciale di "Uomini e Donne" in onda lo scorso 1 marzo e dedicata alla scelta di Ivan si era conclusa con la promessa di fedeltà da parte dello spagnolo alla corteggiatrice Sonia, dando così inizio alla loro relazione. A distanza di circa un mese la coppia è tornata ospite nella celebre trasmissione condotta da Maria De Filippi, mostrando una fortissima intesa che ha strappato applausi e sorrisi al pubblico e agli opinionisti in studio.



Nel corso della puntata trasmessa giovedì 4 aprile, non sono però mancati battibecchi che hanno riportato alla luce vecchie ruggini. Prima l'attacco di Ivan ad Andrea Zelletta: "Sei un calcolatore, non puoi avere la stessa sensazione di tutte le persone con cui esci".



"Ivan, tu devi stare zitto perché non ti sei comportato in maniera molto diversa", chiarisce subito Natalia, innescando la risposta dello spagnolo: "Forse tu non hai capito che io per te sono il passato. Continui a parlare di me, lasciami tranquillo. Tanto arriverà un tronista anche per te".