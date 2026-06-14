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Arriva "Tutto per la mia famiglia": amore fraterno, sacrificio e riscatto

La nuova dizi del pomeriggio di Canale 5 è ambientata in una scuola super esclusiva di Instanbul

14 Giu 2026 - 13:59
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© Ufficio stampa

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Lunedì 15 giugno, alle ore 15.45, su Canale 5, debutta "Tutto per la mia famiglia", serie internazionale in prima visione assoluta, che racconta una storia di amore fraterno, sacrificio e riscatto.

A livello internazionale, distribuita con il titolo "For My Family", la dizi ha conquistato il pubblico di oltre trenta paesi, tra Europa, Medio Oriente, Nord Africa e America Latina, affermandosi come uno dei più apprezzati della serialità turca più recente.

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Ambientata tra diversi quartieri di Istanbul, come la storica zona di Fatih, "Tutto per la mia famiglia" si dipana tre le mura di una scuola esclusiva, punto d'incontro tra mondi profondamente diversi e luogo dove prenderanno vita nuove amicizie, rivalità e inaspettati legami. È stato il Kemerburgaz Science Private School, nel distretto di Eyüpsultan, a diventare lo scenario dell'Ataman College della serie.

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Quattro fratelli protagonisti

  Al centro del racconto, quindi, quattro fratelli profondamente uniti che, in seguito a una tragica serie di eventi, perdono entrambi i genitori. Rimasti soli, in un mondo che sembra averli abbandonati, i ragazzi trovano l’uno nell'altro l’unico sostegno possibile per affrontare le difficoltà della vita. Il loro destino cambierà quando si apriranno le porte dell'Ataman College: qui, le loro vite si intrecceranno con quelle di altri giovani nati e cresciuti all’interno di famiglie benestanti e potenti. Un mix che darà vita a un racconto in cui ricchezza e povertà, colpa e innocenza, privilegio e sacrificio, si confronteranno continuamente, trasformando per sempre la vita di tutti i protagonisti.

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