Arriva "Tutto per la mia famiglia": amore fraterno, sacrificio e riscatto

Al centro del racconto, quindi, quattro fratelli profondamente uniti che, in seguito a una tragica serie di eventi, perdono entrambi i genitori. Rimasti soli, in un mondo che sembra averli abbandonati, i ragazzi trovano l’uno nell'altro l’unico sostegno possibile per affrontare le difficoltà della vita. Il loro destino cambierà quando si apriranno le porte dell'Ataman College: qui, le loro vite si intrecceranno con quelle di altri giovani nati e cresciuti all’interno di famiglie benestanti e potenti. Un mix che darà vita a un racconto in cui ricchezza e povertà, colpa e innocenza, privilegio e sacrificio, si confronteranno continuamente, trasformando per sempre la vita di tutti i protagonisti.