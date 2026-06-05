Il via a breve nelle Filippine

"L'Isola dei famosi", Selvaggia Lucarelli sarà la conduttrice con Alvin

L'annuncio: "Una scelta che nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format"

05 Giu 2026 - 15:47
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre la prossima edizione de "L'Isola dei Famosi", in onda su Canale 5 nel corso delle prossime stagioni.

Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine, nuova cornice di uno dei format più amati dal pubblico italiano. Insieme, Selvaggia Lucarelli e Alvin accompagneranno concorrenti e telespettatori nel racconto di questa nuova avventura.

Leggi anche

"Grande Fratello Vip", Selvaggia Lucarelli replica a Francesca Manzini: "Non ti ho licenziato dalla radio"

La scelta di Selvaggia Lucarelli nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo.

Google Preferred Site

Alvin, volto storico de "L'Isola dei Famosi" e presenza ormai profondamente legata all'identità del programma, garantirà continuità, esperienza e conoscenza del format. Ulteriori dettagli sul cast e sulle novità di questa edizione de “L'Isola dei Famosi”, format Banijay Italia, saranno resi noti nelle prossime settimane.

l'isola dei famosi
selvaggia lucarelli
alvin