"L'Isola dei famosi", Selvaggia Lucarelli sarà la conduttrice con Alvin

Alvin, volto storico de "L'Isola dei Famosi" e presenza ormai profondamente legata all'identità del programma, garantirà continuità, esperienza e conoscenza del format. Ulteriori dettagli sul cast e sulle novità di questa edizione de “L'Isola dei Famosi”, format Banijay Italia, saranno resi noti nelle prossime settimane.