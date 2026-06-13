Prima della televisione sognava una carriera da avvocato, studiava con impegno e imparava le lingue straniere. La popolarità e l’immagine sono arrivate dopo. "La bellezza mi ha aiutato, certo, ma da sola non sarebbe bastata", ha aggiunto. Riguardo all'ipotesi di mettere su famiglia, l'attore turco è stato chiaro: "Lo farò quando riuscirò a fermarmi da qualche parte nel mondo. Un giorno mi piacerebbe, ma ora viaggio spessissimo, non riesco neanche ad avere un cane, figuriamoci mettere su famiglia", ha detto al Corriere della Sera.