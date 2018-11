"Tu sì que Vales", 16 finalisti si giocano la vittoria

Riflettori puntati sul gran finale della fortunata quinta edizione di "Tu sì que Vales", sabato 1 dicembre in prima serata su Canale 5 si gioca la finalissima del programma d’intrattenimento più visto della stagione tv. Sono sedici i finalisti, che con il loro talento hanno conquistato meritatamente un posto in finale e che si contendono il premio in palio di 100 mila euro. Emma Marrone è la super ospite.