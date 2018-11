J-Ax sul palco con il fan disabile: duetto a prova di lacrime a “Tu Sì Que Vales”

Maria De Filippi lo aveva promesso, e ha realizzato il sogno di Marco Baruffaldi. A “Tu Sì Que Vales” va in scena il duetto tra il ragazzo disabile che già aveva debuttato sul palco alcune settimane fa e J-Ax. Ma Maria De Filippi fa uno scherzo a Marco: “Lui non può venire, è un personaggio molto impegnato”. Così Marco prende la sua canzone e inizia a cantare.



A sorpresa, compare sul palco il rapper, in giro per concerti per festeggiare i 25 anni di carriera. I due cantano il pezzo scritto da Marco e J-Ax promette: “Questa la registriamo e la puoi pubblicare con la mia voce. L’ho detto qui così la casa discografica non rompe le scatole”. Alla fine dell’esibizione, J-Ax canta il suo ultimo singolo “Tutto sua madre” mentre Gerry Scotti e Rudy Zerbi si lasciano andare alle lacrime.