Uccisa dal cancro a 13 anni, la canzone della piccola Chicca commuove Belen e Maria De Filippi

Si chiamava Federica, per tutti Chicca, ed aveva solo 13 anni quando ha perso la sua battaglia contro un tumore celebrare. La storia della ragazzina è stata raccontata a "Tu si que vales" dai genitori che non si sono arresi di fronte a questo destino così ingiusto e hanno voluto continuare a ricordare la loro bambina e a lottare perché una tragedia del genere non debba più essere vissuta da nessuna famiglia.



Così Francesca e Andrea hanno fondato una associazione, “Il sole esiste per tutti”, per aiutare i bambini colpiti dallo stesso male. “Chicca ha sempre voluto aiutare gli altri, anche nei momenti più difficili della malattia”.



Il desiderio della 13enne si è concretizzato anche in una canzone scritta poco prima di morire: un coro di bambini hanno dato la voce alle sue parole che esprimono tutto il desiderio di vivere contro una malattua che purtroppo ha avuto la meglio.