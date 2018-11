"Ti gonfio di botte!" Paola Perego vittima di Scherzi a Parte

Negli ultimi anni la "Street art" si è molto diffusa, diventando una corrente apprezzata in tutto il mondo. Non tutti, però, vorrebbero ritrovarsi un'opera disegnata o scolpita sui propri beni più cari: per saperne di più, rivolgersi a Paola Perego, vittima di "Scherzi a Parte". Come mostrato nella candid in onda durante la seconda puntata del programma di Paolo Bonolis, mentre la conduttrice era impegnata dal parrucchiere, la portiera della sua auto diventava la base per l'ultima rappresentazione di Minsky, un grande maestro nella tecnica delle incisioni.



Nonostante i numerosi tentativi di un critico d'arte di convincere la donna del privilegio di avere un'opera così preziosa sull'automobile, la Perego non ha lasciato completare il disegno al grande artista ed è andata su tutte le furie.