"Temptation Island", Vittorio: "Non voglio vedere Katia, ho paura di ferirla" | Lei: "Non lo riconosco più"

La terza coppia della serata, Katia e Vittorio, è a sua volta andata incontro alla rottura nel corso di "Temptation Island": lui non ha sopportato il suo atteggiamento e ha scelto di tornare a casa da solo, una decisione di cui è ancora certo a un mese di distanza. "Rientrare a casa senza Katia mi ha fatto un po' strano. Ho una dignità e alcune parole di Katia non le ho lasciate passare. Lei è andata oltre. Quando l'ho vista piangere, ho avvertito la sincerità delle sue scuse, però c'era qualcosa che non andava: secondo me ha fatto un po' di doppio gioco, non voleva fare la parte di quella che veniva lasciata. Non la voglio rivedere perché la farei soffrire e mi dispiace, nonostante tutto io le voglio bene e so che lei ne vuole a me, ma la mia decisione non cambia". Vittorio ammette poi di aver continuato a sentire la single Vanessa: "Vorrei continuare a conoscerla, senza pressioni e senza fretta. Da parte sua, c'è la stessa voglia".



Tocca a Katia spiegare il suo punto di vista e raccontare come ha vissuto il mese dopo la loro separazione. "Il rientro a casa è stato traumatico. Al falò di confronto finale non ero così innamorata, il suo è stato un tradimento ma l'ho capito dopo. Era un Vittorio diverso. Io non mi sono comportata come lui. Lui è entrato innamorato di Katia e poi ha tentato di baciare Vanessa che gli ha anche dato un palo. Gli ho chiesto un confronto e lui me l'ha negato. Ci sono rimasta male, a me manca, non lo nego. Spero si faccia risentire". Nel frattempo, però, Katia trova un po' di consolazione in un fotonico shopping.