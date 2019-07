"Temptation Island", Arcangelo: "Nunzia non mi manca" | Lei: "Posso farcela da sola"

Anche la coppia Nunzia e Arcangelo non ha avuto un lieto fine durante "Temptation Island": insieme da tredici anni, il programma ha fatto capire soprattutto a lui di non essere la persona giusta per lei. Al falò di confronto ha deciso di lasciarla, nonostante Nunzia l'abbia rincorso pregandolo di non porre fine alla loro storia, e a un mese di distanza non rimpiange la sua decisione: "È stato strano tornare a casa senza di lei. Ovviamente, mi manca ma la scelta che ho fatto l'ho fatta per il nostro bene. Lei ha capito il mio discorso e ora bisogna essere forti. La strada del perdono sarebbe stata più facile. Abbiamo rinviato il momento di rivederci. Magari adesso sto soffrendo più io che lei".



Poco dopo è il turno di Nunzia, che non nasconde la sua delusione per quanto successo ma ammette di aver affrontato e superato il dolore: "A casa, ho realizzato veramente che Nunzia e Arcangelo non esistevano più. Oggi sto bene, sono consapevole di quello che è successo. Arcangelo non voleva continuare con me, non è che non poteva. Se una persona vuole, può. Sono curiosa di conoscere me stessa come persona sola. Io ho conosciuto Arcangelo a 13 anni, oggi ne ho 26. Se Arcangelo dovesse tornare sarebbe un no categorico da parte mia. Perdonare, che senso avrebbe? Oggi, ho voglia di stare da sola".