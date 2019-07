"Temptation Island", Andrea è categorico: "Non tornerò con Jessica"

È passato un mese e per le coppie di "Temptation Island" è tempo di fare i conti. La prima è quella di Andrea e Jessica, che sono andati incontro a una brusca rottura per la crescente simpatia di lei nei confronti del tentatore Alessandro. Dopo averla invitata a raccontare cos'è successo dopo aver lasciato il programma, Filippo Bisciglia invita Andre a fare lo stesso. Alla sua domanda, se tornerebbe con Jessica, è categorico: non lo farebbe.



"Avrei dovuto andarmene subito al primo falò ma ho voluto vedere, sperare in un ripensamento. In casa sentivo la sua mancanza ma ora sto bene, ho ripreso la mia vita. Ci siamo risentiti. Lei dice che non mi ha mancato di rispetto e invece l'ha fatto eccome. Io non voglio tornare con lei, voglio che lei sparisca dalla mia vita ma lei la sta tirando per le lunghe". Una versione, la sua, che non combacia con quella di Jessica secondo la quale sarebbe Andrea a voler cercare di ricostruire qualcosa. "Spero di trovare una donna che non si approfitti della mia bontà", prosegue Andrea. "Spero di riuscire a formare una famiglia, trovare una donna che abbia i miei stessi valori. Se dovessi tornare indietro, rifarei Temptation Island".