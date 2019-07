A "Temptation Island" Jessica lascia Andrea: "Ho seguito il mio cuore, non mi vergogno"

Andrea e Jessica sono la seconda coppia "scoppiata" di " Temptation Island ". Jessica ha infatti deciso di dire addio al fidanzato, con cui si sarebbe dovuta sposare, per approfondire la conoscenza con il single Alessandro. Dopo il falò di confronto la ragazza ha confessato che è stata una decisione sofferta: "Andrea è una persona meravigliosa ma non stavamo bene insieme, non voglio più accontentarmi. Non mi vergogno, ho seguito il mio cuore".

"La cosa che mi fa male è esserci lasciati in questo modo, ma sapevo che non mi avrebbe capita. Voglio pensare a me stessa e Alessandro mi fa stare bene. Voglio seguire il mio cuore e la mia felicità", ha continuato.



Il fidanzato ha sperato fino alla fine in una riconciliazione, ma ha dovuto accettare a malincuore la decisione di Jessica: "Ero veramente innamorato di lei. Quando l'ho vista piangere pensavo si fosse resa conto di quello che aveva fatto, invece mi ha smontato completamente. Mi ha detto che ha preso una cotta per questo. Da domani si inizia un'altra vita, si va avanti"