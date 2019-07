"Temptation Island", David e Cristina escono... insieme ed è ancora record di ascolti

Numeri importanti anche tra i giovanissimi: 43.67% di share sul target 15-24 anni. In particolare, sul pubblico femminile delle 20-24enni la share vola al 55.4%. Da segnalare inoltre il formidabile successo di visione della trasmissione sui device digitali. “Temptation Island”, solo nell’ultima settimana (quella successiva alla messa in onda della terza puntata), è al primo posto in Italia nella classifica dei programmi più seguiti online con un totale di oltre 1 milione e 380 mila video visti. Un volume che rappresenta un tempo di visione pari a 38 milioni di minuti complessivi. Un risultato eccellente che corrisponde a 255 mila dispositivi collegati con “Temptation Island” nel minuto medio. Grande successo anche sui social con 720.500 interazioni complessive (su Facebook, Twitter e Instagram). L’hashtag ufficiale #TemptationIsland ha dominato il podio degli argomenti più discussi su Twitter in Italia e nel mondo.

La quarta puntata ha visto due falò di confronto, Il primo subito tra Jessica e Andrea, che si è concluso con l'uscita dal programma, da separati, dei due. Andrea, molto arrabbiato, le ha rimproverato la relazione con il single Alessandro. Lei non si è difesa e dal villaggio se ne andata proprio con il nuovo amore della sua vita.



Il secondo falò è stato quello tra David e Cristina e non è mancato il colpo di scena. A chiedere il confronto è stato lui ingelosito dopo aver visto la fidanzata avvicinarsi al single Sammy. dopo aver parlato a lungo e senza filtri i due hanno deciso però di uscire dal villaggio insieme, per ricominciare e costruire davvero qualcosa di grande.



Continui screzi e tensioni per le altre coppie invece. Quasi al capolinea Sabrina e Nicola e Ilaria e Massimo. Nella seconda coppia il più geloso è lui, che perde le staffe nel vedere la sua Ilaria molto vicina al single Javier. La situazione tra Katia e Vittorio invece è quella più anomala. Lei non sembra più interessata al single Giovanni ma ha visto dei video in cui il suo fidanzato si è mostrato molto vicino ad una single, Vanessa e non ha gradito.