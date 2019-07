COPPIE ALLA RESA DEI CONTI 11 luglio 2019 10:24 "Temptation Island", a sorpresa due falò di confronto anticipati Andrea ha chiesto di vedere Jessica, ma anche unʼaltra coppia è pronta alla resa dei conti

Dopo Arcangelo e Nunzia, che si sono detti addio con lei in lacrime davanti al falò, a "Temptation Island" altre due coppie sono pronte a rivedersi per il faccia a faccia finale. Andrea ha infatti chiesto di confrontarsi con Jessica, dopo aver visto il suo comportamento ambiguo con il tentatore. A sorpresa, però, nella prossima puntata un'altra coppia si ritroverà in spiaggia per la resa dei conti.

ARCANGELO DICE ADDIO A NUNZIA



IL FALO' DI ANDREA E JESSICA - Nel villaggio dei fidanzati Andrea per molti giorni non si è avvicinato a nessuna delle tentatrici. Negli ultimi tempi, però, le chiacchierate con Sabina gli hanno fatto capire che è ora di mettere le cose in chiaro con Jessica. Il ragazzo ha quindi chiesto un secondo incontro con la fidanzata, questa volta lei accetterà? Dall'altra parte del resort intanto la 25enne si sta attaccando sempre di più al tentatore Alessandro. "Forse ho esagerato" ha confidato lei a Katia. Cercherà di farsi perdonare da Andrea o inizierà una storia d'amore con il provocatore?