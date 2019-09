"Temptation Island Vip", lieto fine tra Simone e Chiara: "Non mi farebbe mai del male, per questo voglio sposarla"

Simone Bonaccorsi non sa che quello al quale sta partecipando è il suo ultimo falò a "Temptation Island Vip": Alessia Marcuzzi ha per lui dei video, dove si vede la fidanzata Chiara Esposito vicina al single Antonio Moriconi. Fra i due sembrerebbe esserci un interesse reciproco ma alla fine del filmato lei ammette il suo amore per Simone: "Mi sono resa conto che nessuno dei single riesce a distrarmi dall'amore che provo per lui. Ho avuto la mia risposta".



Emozionatissimo, Simone posa le cuffie e dichiara: "Ho avuto la risposta che cercavo, è come dicevo io". Chiara si presenta sulla spiaggia e lui le corre incontro per abbracciarla. Ad Alessia dice: "Se ho detto che l'avrei sposata è per questo. So che lei non mi farebbe mai del male, la conosco benissimo".