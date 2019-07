"Temptation Island", Katia vuole uscire con Vittorio ma lui: "Non tollero le tue prese per il c**o"

"Mi sono sentito prendere per il c**o e per questo ho deciso di uscire da solo". Si conclude così il terzo falò di "Temptation Island", con le parole di Vittorio che lascia definitivamente la sua compagna Katia. E' stato proprio l'uomo a voler partecipare al reality, per fare chiarezza sui sentimenti della sua fidanzata.



Katia accusata da Vittorio di essere "superficiale" ed "egoista" si è goduta il gioco fin dal primo giorno. Atteggiamento, questo, che non è stato apprezzato dal suo compagno che, dopo un primo momento in cui è stato solo a guardare, ha poi deciso di reagire lasciandosi "tentare" dalla single Vanessa. Tanto che alla fine del confronto, Vittorio ha chiesto di vederla per chiederle di frequentarla anche fuori da programma. "Mi farebbe piacere", ha risposto la ragazza che poi l'ha abbracciato.



Katia, invece, che dal'inizio si è subito mostrata molto scontenta del suo rapporto con Vittorio quando lo ha visto vicino alla tentatrice ha deciso di fare un passo indietro per recuperare il fidanzamento. La donna non ha apprezzato l'atteggiamento del suo uomo, ma sarebbe stata ben propensa di ricominciare. Purtroppo, però, Vittorio non ha voluto sentire scuse e ragioni: "Mi dispiace vederti piangere", ha dichiarato il 31enne che pare aver chiuso la sua relazione con rabbia e decisione.