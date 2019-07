“Temptation Island”, Ilaria dice addio a Massimo: “Non so se ti amo”

"Non lo so se ti amo". Sono queste le parole di Ilaria durante l'ultimo falò di "Temptation Island". La 25enne ha deciso di dire così addio al suo compagno Massimo che, più volte, le ha chiesto una seconda possibilità. Ma lei è stata categorica: "Me ne hai fatte troppe, non mi fido più di te".



I due, durante il loro percorso, si sono avvicinati ai single Elena e Javier e hanno messo a dura prova il fidanzamento. Ilaria ha accusato Massimo di essere stato poco rispettoso nei suoi confronti e ha iniziato a nutrire forti dubbi sul suo conto. Anche Massimo, però, non ha apprezzato il rapporto della sua compagna con il tentatore Javier. Nonostante ciò, il ragazzo ha dichiarato di aver capito di amare Ilaria, ha ammesso di essere cambiato e di voler ricominciare.



Parole che non sono bastate a convincere la 25enne che ha deciso di chiudere il rapporto perchè sta "bene anche da sola". "Ho scoperto di essere innamorata di me stessa", ha spiegato Ilaria che ha abbracciato Massimo prima di lasciare la spiaggia del falò.