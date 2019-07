NUOVO RECORD DI ASCOLTI 23 luglio 2019 11:49 "Temptation Island", tra Massimo e Ilaria si mettono di mezzo i tentatori La coppia si rivede, dopo i giorni trascorsi in compagnia dei single Elena e Javier

Un falò scoppiettante quello tra Massimo e Ilaria. I due sono entrati a "Temptation Island" per capire se continuare la loro relazione e formare una famiglia insieme. Quello che non si aspettavano, però, era di trovare delle persone capaci di indurli in tentazione. Elena e Javier hanno messo in crisi la relazione e di fronte al fuoco la coppia non trova un punto di incontro per ripartire insieme. Usciranno dal villaggio separati? Ed è nuovo record di ascolti.

MASSIMO E ILARIA - In questi 21 giorni Massimo ha approfondito la sua conoscenza con la single Elena tra baci, carezze e cene romantiche. Il ragazzo con lei sembrava essersi dimenticato di essere fidanzato e dal villaggio delle fidanzate Ilaria ha risposto pan per focaccia. Il tentatore Javier è riuscito a farle tornare il sorriso, è stato al suo fianco nei momenti di sconforto e l'ha anche presentata al papà. La coppia sembra essere definitivamente scoppiata e di fronte al fuoco si addossano l'un l'altra colpe e mancanze.

SABRINA E NICOLA - Anche le altre coppie non se la passano bene. Sabrina è sempre più attratta da Giulio e intanto da lontano ha osservato il compagno Nicola "accendersi" di fronte a Maddalena. Dopo aver visto i loro filmati insieme, Sabrina ha capito qual è il vero problema di coppia: "Ha bisogno di più leggerezza e io non posso dargliela. Mi fa anche molta tenerezza in questo momento. Si vede che si piacciono".

KATIA E VITTORIO - Nelle prime settimana Katia aveva accusato Vittorio di essere addormentato, ma ora che la single Vanessa l'ha svegliato non si ferma un attimo. Nell'ultimo falò sono fioccati i video di loro due insieme e la bionda fotonica è scoppiata in lacrime: "E' la persona più importante per me e lo rimarrà. Doveva chiedere un confronto e dirmi che si stava legando ad un'altra ragazza".