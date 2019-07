Tra Vittorio e Vanessa sembra esserci grande intesa in questa quinta puntata di "Temptation Island". Al pinnetu, Katia si chiede dove possa aver sbagliato per spingere il fidanzato tra le braccia della tentatrice. Arriva poi l'ultimo falò prima del confronto finale, dove la ragazza affronta i video che le passa Filippo Bisciglia, senza pensare che Vittorio potesse arrivare ad abbracciare Vanessa in una vasca idromassaggio. Di fronte alla cena in spiaggia a lume di candela, quando Katia vede i due di nuovo abbracciati, che si sfiorano e si toccano ma non si baciano, commenta: "Ti pisto come l'uva, a Roma si dice così".