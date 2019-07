"Temptation Island", Nicola lascia Sabrina e corre da Maddalena: "Avevo voglia di vederti"

"Decido di uscire da solo". E' la risposta di Nicola durante l'ultimo falò di "Temptation Island". Una frase che non è piaciuta a Sabrina che ha subito risposto: "Sono io che non voglio uscire con te", e che ha lasciato la spiaggia del confronto girando le spalle al suo compagno.



Durante il loro percorso i due fidanzati si sono avvicinati molto ai single Maddalena e Giulio. A tal punto che Nicola, una volta abbandonato il falò, ha subito chiesto di parlare con la tentatrice. "Avevo voglia di vederti", ha dichiarato il ragazzo a Maddalena che, però, gli ha detto: "Credo che ora sia rispettoso lasciarti in pace, ma sarei contenta di vederti fuori dal programma". Un'affermazione gradita da Nicola che l'ha subito abbraciata.



Al momento non si sà se anche Sabrina ha chiesto un confronto con il single Giulio. Un dettaglio che potrebbe essere svelato durante la puntata speciale del programma, di Canale 5, nella quale verranno intervistate tutte le coppie per sapere cosa è successo un mese dopo dalla fine del reality.