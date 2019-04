"Striscia la Notizia", Michelle Hunziker e Gerry Scotti tornano dietro al bancone

Michelle Hunziker e Gerry Scotti tornano dietro al bancone di "Striscia la Notizia" , da lunedì 15 aprile, su Canale 5, a partire dalle ore 20.35, per la quarta edizione consecutiva. Michelle e Gerry hanno esordito in coppia al timone di "Striscia" per la prima volta nella stagione 2015/2016 e a oggi hanno condotto insieme 27 puntate.

Michelle Hunziker, invece, ha debuttato al timone dello storico varietà di Antonio Ricci nella stagione 2004/2005 e a oggi, in quindici edizioni, ha condotto 981 puntate. Mentre Gerry Scotti ha fatto la prima apparizione a "Striscia" nella stagione 1996/1997 e a oggi ha condotto 152 puntate in otto edizioni.



La coppia Hunziker-Scotti in realtà nasce in un altro programma di Antonio Ricci: "Paperissima", dove i due hanno condotto insieme cinque edizioni in prima serata (2004/2005, 2006, 2008, 2010/2011 e 2013). Michelle e Gerry condurranno il Tg satirico dell’access prime time di Canale 5 fino all’8 giugno, quando terminerà la 31esima edizione di "Striscia la Notizia".