Tapiro d’oro a Sofia Goggia, la campionessa di sci è uscita fuori strada, a causa della neve, mentre era al volante. L'auto della Goggia è finita sopra un furgone parcheggiato nella strada sottostante. A consegnare il tapiro è stato l’inviato di “Striscia la Notizia”, Valerio Staffelli, che la scova in un ristorante.



La sciatrice ride divertita e commenta: “Vado più veloce con gli sci che con la macchina, viaggiavo a circa 35 km/h”, spiega la Goggia. “Avevo perso per un attimo la retta via, meno male che è arrivato il tapiro - conclude la campionessa che aggiunge - tutto è bene quel che finisce bene”. La donna, infatti, non ha riportato nessuna ferita grave a seguito dell'incidente.