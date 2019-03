Tapiro d’Oro ad Al Bano: “Vorrei capire cosa sia successo, mi danno del terrorista su tutti i giornali”

Un Tapiro d’Oro speciale, travestito da agente segreto, con tanto di occhiali scuri e cappello "panama", tratto distintivo di Al Bano. È proprio al Leone di Cellino che Valerio Staffelli consegna il premio di "Striscia la Notizia". Il motivo? L’Ucraina lo ha inserito nella lista nera degli individui che vengono considerati una minaccia alla sicurezza nazionale e il cantante non ci crede ancora.



“Devo capire perché mi hanno messo su quella lista, non so spiegarmelo. Avranno paura delle mie note alte?”. Anche perché i giornali di tutta Europa ne hanno parlato: “C’è il mio nome e a fianco la parola terrorista - prosegue Al Bano -. Non è bello, ma se sapete qualcosa informatemi, perché io ancora non me ne capacito”.