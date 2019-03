Al Bano: "Lista nera? Non ho fatto niente, l'Ucraina si scusi"

"Non sono preoccupato, ma non so a che cavolo si riferiscano. Vorrei avere una motivazione, non ho fatto mai niente contro alcuna nazione". E' il commento di Al Bano, inserito dall'Ucraina nella lista degli individui che considera una minaccia alla sicurezza nazionale, a causa delle sue posizioni filorusse. "Io mi considero un uomo di pace, non vedo perché mi debbano far passare per terrorista. Mi aspetto delle scuse", aggiunge il cantante.