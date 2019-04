Hunziker-Vacchi, la strana coppia: balletto in piazza di Spagna

La coppia che non ti aspetti sulla scalinata di piazza di Spagna. Michelle Hunziker e Gianluca Vacchi hanno sorpreso tutti i loro follower con un ballo scatenato. Perfettamente coordinati sulle note del rapper Daddy Yankee, i due si sono esibiti in un divertente stacchetto, condiviso sui social.

Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: Apr 4, 2019 at 11:25 PDT

"Ad un certo punto ieri sera mi sono ritrovata a ballare in piazza di Spagna con una persona di una simpatia inenarrabile... Il problema è che balla molto meglio di me!", ha scritto la showgirl. "Michelle mi ha ucciso ballando, la regina della tv italiana è anche una grande ballerina" ha replicato l'imprenditore. In jeans a zampa e giacca con le frange lei, giubbotto di pelle e sneakers bianche lui, i due si sono scatenati a passo di danza. Al termine dell'esibizione, Vacchi ha regalato un mazzo di rose alla Hunziker, prima di cadere "sfinito" a terra.