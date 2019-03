Gianluca Vacchi, senza freni in attesa di diventare papà

Celebre per la sua vita da mille e una notte, per i suoi balletti divertenti, per gli eccessi e le bizzarrie, dalla cyclette nell'aereo privato all'ippopotamo da giardino, ora Gianluca Vacchi sembra aver voglia di mettere su famiglia, e al settimanale Diva e Donna rivela: "Sono sicuro che un giorno capiterà, mi vedo papà".

Dopo la rottura con Giorgia Gabriele (che ora è incinta del suo nuovo compagno Andrea Grilli), il 51enne ha ritrovato l'amore con Sharon Fonseca, modella 24enne con cui fa coppia fissa da qualche mese. La differenza d'età sembra non spaventarlo, quello che per lui è importante nella vita a due è stare bene insieme e crescere alla stessa velocità. Per l'imprenditore è proprio questo il segreto della felicità di coppia: "Le persone sono giuste se evolvono con te nel modo giusto", spiega. E la bella Sharon sembra essere proprio quella con cui mettere la testa a posto.



In attesa dell'erede, Vacchi continua a divertirsi come un ragazzino, postando su Instagram balletti e gag divertenti, scorci di una vita quotidiana totalmente fuori dalle righe. "Sono un uomo che cerca sempre di mettersi a nudo... dietro all'ironia non c'è stupidità, ma una grande intelligenza", spiega. E pensando al futuro e alle sfide che ancora lo aspettano, la sua unica certezza è quella di avere, prima o poi, un bambino. D'altronde "Non possiamo certo disperdere cotanto patrimonio... genetico!"