Gianluca Vacchi fa Batman in giardino

Una ne pensa e cento ne fa. Dopo il giro in monopattino in casa, Gianluca Vacchi si trasforma in supereroe. A bordo di una Ape car vestito da Batman mette in mostra muscoli e addominali scolpiti in un breve stacchetto in maschera prima di dileguarsi con il suo mezzo low cost. Scomparso? Assolutamente no. L'imprenditore torna alla guida di un'auto di lusso: "Anche i SUPEREROI cambiano idea in pochi secondi!", scrive a margine della clip che supera i due milioni e mezzo di visualizzazioni in meno di un giorno.