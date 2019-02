"Striscia la notizia" i cantanti di Salzano pubblicizzano i propri tour dal palco di Sanremo 2019

Al Festival di Sanremo, oltre al conflitto di interessi Baglioni - Salzano, sembrano esserci anche altre strane coincidenze. “Striscia la notizia” nota come molti degli ospiti invitati alla prima serata della gara canora siano stati i protagonisti della manifestazione canora “Pino c’è”, andata in onda a giugno per commemorare Pino Daniele.



Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Antonello Venditti, Elisa, Il Volo, Francesco Renga e Paola Turci sono solo alcuni dei nomi dei cantanti presenti ad entrambe le kermesse, tutti rappresentati da Friends & Partners, di cui è amministratore delegato Ferdinando Salzano.



Inoltre Pinuccio, l’inviato di "Striscia la notizia", sottolinea: “I cantanti che devono pubblicizzare il proprio tour o disco, come Fiorella Mannoia, è normale che vengano pagati dalla Rai per andare sul palco di Sanremo, che in realtà è una pubblicità delle loro attività gestite da F&P? La Rai è sempre convinta che non ci sia un conflitto di interessi con un’azienda privata che rappresenta Baglioni e che fa affari con i concerti?”.



I cantanti dell’azienda di Salzano, inoltre, sembrano aver avuto un trattamento speciale essendosi esibiti nella prima parte del Festival, quando il numero di telespettatori è quasi il doppio rispetto alla seconda serata. Questi artisti avrebbero quindi ottenuto una visibilità molto più grande rispetto agli altri.