6 febbraio 2019 13:56 Claudio Baglioni: "Il Festival si è fermato per la pipì di un pianista" Il direttore artistico spiega cosa è successo prima dellʼesibizione di Patty Pravo e Briga e Bisio si scusa con Bocelli

"Sono qui per cantare o per fare una passeggiata?". Patty Pravo non le ha certob mandate a dire dal palco dell'Ariston quando, dopo qualche minutio la musica del suo brano non partiva. A chiarire il giallo ci ha pensato Claudio Baglioni: "Il pianista ha avuto un bisogno impellente, la verità è che il Festival si è fermato per la pipì di un pianista". Intanto Claudio Bisio si è scusato con Andrea Bocelli dopo la gaffe del saluto con la mano.

Il direttore artistico però si è raccomandato con i giornalisti durante la conferenza stampa: "Non sparate sul pianista". E la battuta di Virginia Raffaele non si è fatta attendere: "Nessun problema, tanto non lo trovano... è ancora in bagno".

Quanto alle gaffe, che nella prima serata non sono mancate, Bisio ha fatto mea culpa: "Ero teso, non ho cenato e stasera almeno un riso in bianco lo mangio... mi sono sciolto solo quando ho salutato Bocelli con la mano (ironizza, ndr)... l'ho fatto azz, peggio di così non potevo fare, ma pensavo che fosse sul palco con il figlio...". Poi coinvolge la Raffaele: "Quanto a gaffe Virginia non è stata da meno, io ho salutato Bocelli e lei i Casamonica". "State tranquilli, stasera non saluteremo nessuno", interviene lei.