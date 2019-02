"Striscia la Notizia": Achille Lauro insulta e picchia alcuni fan ai suoi concerti

Calci, pugni e insulti ai ragazzi che assistono ai suoi concerti: i video mostrati da “Striscia la notizia” rivelano un lato poco conosciuto di Achille Lauro, uno degli artisti più chiacchierati del Festival di Sanremo per la sua “Rolls Royce”.



“Zitto, a cuccia, mangia da una ciotola”, “Ragazzino di m***a”, “Ti ammazzo” sono alcune delle frasi che si sentono provenire dalla bocca del trapper nelle immagini di alcuni concerti passati. Poi arrivano un calcio a un fan in prima fila e un pugno a un altro spettatore, in diversi contesti. “Vorrei essere un buon esempio per i ragazzi” aveva detto Achille Lauro durante il Festival, ma “Striscia la notizia” sembra non essere d’accordo.



E sul finale torna anche sulla polemica per la sua canzone, che secondo la trasmissione sarebbe un inno alla droga.