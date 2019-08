"Star Wars", Ewan McGregor torna nei panni di Obi-Wan Kenobi in una serie Disney

Buone notizie per i fan di "Star Wars". Ewan McGregor è in trattative (ma per i media americani la sua presenza è data per certa) per tornare a vestire i panni del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi in una serie tv che verrà distribuita sulla piattaformo Disney+. L'annuncio ufficiale è atteso il 23 agosto nel corso di 23 Expo, la convention ufficiale della Disney che si terrà in California

McGregor ha interpretato il maestro Jedi da giovane dal 1999 al 2005 nella seconda trilogia ("La minaccia fantasma", "L'attacco dei cloni" e "La vendetta dei Sith), mentre nella trilogia originale aveva il volto dell'attore Alec Guinness. Per Ewan McGregor si tratta del secondo ruolo tv importante nel giro di pochi anni, dopo quello nella fortunata serie tv "Fargo" in cui vestiva il doppio ruolo dei gemelli Stussy. Inizialmente era stato messo in cantiere un film incentrato su Obi-Wan, ma dopo i risultati deludenti di quello su Han Solo il progetto si è trasformato in una serie tv ad alto budget.



Si tratta della terza serie live-action per la neonata piattaforma Disney+, che ha già annunciato altri due progetti riguardanti l'universo di "Star Wars". Per il 12 novembre è infatti atteso "The Mandalorian", incentrato su un gruppo di guerrieri galattici capitanati da Boba Fett, mentre è in cantiere un'altra serie ancora senza titolo incentrato sull'ufficiale dell'Alleanza Ribelle Cassian Andor .