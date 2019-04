Il ritorno di Lando Calrissian , le ultime immagini di Carrie Fisher nei panni della principessa Leia, i resti della Morte Nera . Ci sono abbastanza elementi nel primo teaser trailer di " Star Wars IX - The Rise of Skywalker " per alzare a livello di guardia la temperatura dell'attesa dei fan. Il film, che chiude la terza trilogia, la prima targata Disney, è che è stato diretto da J.J. Abrams, arriverà nei cinema a dicembre.

Il teaser trailer è stato lanciato in concomitanza con la "Star Wars Celebration" in corso a Chicago. Queste prime immagini sono doppiamente importanti perché oltre a mostrare alcuni elementi del film che sicuramente manderanno in sollucchero i fan più legati alla prima trilogia, ha anche svelato il titolo di questo episodio.



Nel finale del trailer si sente anche la risata dell'Imperatore Palpatine, in realtà morto ne "Il ritorno dello Jedi". Chissà che questo non preluda a qualche sorpresa. Sicuramente il ritorno di Billie Dee Williams nei panni di Lando Calrissian è già un bel tuffo nel passato, senza contare quella sequenza finale sui resti della morte nera che aprono tutta una serie di ipotesi e scenari. Insomma, pare che J.J. Abrams, come nel caso de "Il risveglio della Forza", per il suo ritorno alla regia per questo ultimo episodio abbia voluto puntare su una commistione tra passato e presente della saga. Da qui a dicembre ne sapremo sicuramente di più.