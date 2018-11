"Star Wars", George Lucas potrebbe tornare per lo spin-off

A quanto riporta "The Spector", Johnson stava elencando i grandi traguardi raggiunti dal Regno Unito quando si è lasciato scappare l'indiscrezione: "Abbiamo l'industria culturale più dinamica che ci sia. Qual è stato il film che ha guadagnato di più lo scorso anno? Star Wars. E dov'è che George Lucas si propone di girare il seguito per Obi-Wan Kenobi? Irlanda del Nord".



L'ex ministro degli esteri non è entrato del dettaglio; il nome di Lucas potrebbe quindi riferirsi alla sua casa di produzione e non a lui come regista. Il rumors però ha fatto in breve tempo il giro del mondo, riaccendendo le speranze dei fan che da tempo attendono il suo ritorno. L'ultimo capitolo girato da Lucas risale infatti al 2005 ("La vendetta dei Sith").