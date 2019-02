"Star Wars IX", J.J. Abrams annuncia la fine delle riprese con una foto dal set

Si sono concluse le riprese di " Star Wars IX" e J.J. Abrams ha festeggiato l'evento pubblicando su Instagram una foto dei protagonisti Daisy Ridley, Oscar Isaac e John Boyega. "Sembra impossibile, ma oggi sono finite le riprese. Non c’è un modo adeguato per ringraziare questa troupe e questo cast sinceramente magici. Vi sarò per sempre debitore" ha commentato il regista. Il nono capitolo (che non ha ancora un titolo) arriverà al cinema nel dicembre 2019.

Un post condiviso da JJ Abrams (@jjabramsofficial) in data: Feb 15, 2019 at 11:50 PST

Sempre via social anche John Boyega, l'interprete di Finn, ha ringraziato Abrams per la fantastica esperienza: "Chiudiamo Star Wars IX e anche un capitolo della mia vita di cui non potrei essere più grato. Che esperienza! È stata davvero una gioia essere in questi film circondato da gente straordinaria. J.J. Abrams grazie per aver realizzato i miei sogni". Gli ha fatto eco la collega Daisy Ridley, con un commento malinconico: "Non posso credere che sia finita...".