"Star Wars", Disney ha annunciato le date dei prossimi film della saga

Disney ha annunciato il calendario dei film in uscita nei prossimi anni. Spicca la presenza di tre nuove pellicole di Star Wars: arriveranno a dicembre 2022, dicembre 2024 e dicembre 2026. Sembrerebbe che il colosso americano stia pianificando quindi una nuova trilogia, dopo l'uscita a dicembre di "Star Wars: L'Ascesa di Skywalker". Per quanto riguarda l'Universo Marvel, sono confermate due pellicole in calendario a maggio e novembre 2020, tre nel 2021 e nel 2022.