"Avengers" supera "Titanic" e punta al primo posto nella classifica dei film più visti

Il primato di "Avatar" sembra avere i giorni contati. L'ultimo episodio degli Avengers, diretto da Anthony e Joe Russo, ha infatti raggiunto quota 2 miliardi in un periodo molto molto più breve rispetto al kolossal del 2009: 11 giorni contro i 47 giorni che sono stati necessari al film di Cameron Anche in Italia "Avengers: Endgame" si è già imposto come miglior incasso dell'anno, con oltre 17 milioni nel primo weekend in sala. I fratelli Anthony e Joe Russo hanno già diretto "Captain America: The Winter Soldier", "Captain America: Civil War" e "Avengers: Infinity War". In undici anni di avventure, l'incasso é stato stellare: oltre 20 miliardi di dollari.



Endgame riprende il racconto là dove "Infinity War" lo aveva lasciato con il despota Thanos (Josh Brolin) che era riuscito nel suo piano di sterminare metà degli esseri viventi dell'universo, supereroi compresi. Con l'umanità dimezzata e immersa nel lutto globale, gli Avengers superstiti, Iron Man (Robert Downey Jr), Vedova Nera (Scarlett Johansson), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), War Machine (Don Cheadle), Occhio di Falco (Jeremy Renner) cui si aggiungono le new entry strategiche di Ant-Man (Paul Rudd) e Captain Marvel (Brie Larsson), si confrontano con il senso di perdita e varie dimensioni dello status di reduce.