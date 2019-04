DAL 24 APRILE AL CINEMA IN ITALIA 23 aprile 2019 11:35 "Avengers: Endgame", nuove coppie e superstar allʼanteprima mondiale Arriva lʼattesissima pellicola che porrà fine alla prima fase del Marvel Cinematic Universe: mentre a Los Angeles va in scena la première, in Italia è attesa dal 24 aprile al cinema

L'attesa è finita. "Avengers: Endgame" arriva nelle sale cinematografiche di tutto il mondo (in Italia dal 24 aprile). Si tratta di un evento senza precedenti dato che la pellicola unisce i tasselli di un progetto di 11 anni composto da ben 22 film dell'universo Marvel. Tutte le star della pellicola hanno partecipato alla premiere di Los Angeles, dalla conturbante Brie Larson fino a Chris Pratt, che si è presentato per la prima volta in pubblico con Katherine Schwarzenegger.

"Avengers: Endgame", red carpet stellare per lʼanteprima mondiale a Los Angeles: Brie Larson, Scarlett Johansson, Colin Jost, Linda Cardellini, Liam Hemsworth, Miley Cyrus, Elizabeth Olsen, Gwyneth Paltrow, Chris Hemsworth, Elsa Pataky, Bradley Cooper, Chris Pratt, Katherine Schwarzenegger, Benedict Cumberbatch, Sophie Hunter, Natalie Portman, Matt Damon, Luciana Damon, Samantha Hemsworth, Luke Hemsworth, Don Cheadle, Bridgid Coulter, Mark Ruffalo, Sunrise Coigney

Tra i protagonisti del film, sul red carpet hanno spiccato le bellezze femminili: Scarlett Johansson (con il fidanzato Colin Jost), Elizabeth Olsen, Linda Cardellini, Gwyneth Paltrow e a sopresa Natalie Portman (assente dall'Universo Marvel da oltre cinque anni). Non è passata inosservata Miley Cyrus che era presente all'evento con il marito Liam Hemsworth, fratello di Chris Hemsworth, il Thor degli Avengers (presente all'anteprima con la moglie Elsa Patak). Non potevano mancare Robert Downey Jr. Mark Ruffalo, Bradley Cooper, Benedict Cumberbatch.

Dopo i devastanti eventi di "Avengers: Infinity War", l’universo è in rovina a causa delle azioni di Thanos. Con l’aiuto degli alleati rimasti, gli Avengers si dovranno riunire ancora una volta per annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito e ristabilire l’ordine nell’Universo una volta per tutte, senza tenere conto delle conseguenze che tutto ciò potrebbe causare.

UN PASSO INDIETRO - In "Avengers: Infinity War" Thanos ha avuto la meglio sui Vendicatori, dimezzando l’universo grazie al Guanto e alle Gemme dell’Infinito. I guerrieri di Wakanda, Pantera Nera, Bucky, Groot, Scarlet Witch e Falcon si sono dissolti nella polvere. Su Titano, dove stavano affrontando Thanos, hanno perso la vita Drax, Mantis, Peter Quill, Doctor Strange e Peter Parker. A San Francisco Hope, Hank e Janet sono spariti. A New York tocca a Maria Hill e poi a Nick Fury (che appena in tempo riesce a contattare Captain Marvel con uno speciale cerca persone). Nei titoli di coda di "Captain Marvel", Carol Danvers ha ricevuto l’allarme di Fury, arrivando al quartier generale dei Vendicatori. Intanto Thanos, come aveva già preannunciato nel precedente capitolo, si è ritirato in una fattoria a riposare e guardare “il sole sorgere su un universo grato”.



I SOPRAVVISSUTI - Gli unici sopravvissuti dichiarati da "Avengers: Infinity War" sono Steve Rogers, Tony Stark, Thor, Natasha Romanoff, Bruce Banner, James Rhodes, Rocket, Nebula, Okoye e M’Baku. Nel corso dei trailer promozionali abbiamo scoperto che sono stati risparmiati anche Clint Barton, Pepper, Wong e Valchiria.