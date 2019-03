"Captain Marvel", arriva la nuova supereroina con il volto di Brie Larson

In un universo finora dominato da protagonisti uomini, la Marvel lancia la prima supereroina protagonista assoluta. Il 6 marzo arriva nei cinema "Captain Marvel", con Brie Larson nei panni di una delle eroine più potenti della galassia. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva. Il film è un passaggio fondamentale nella saga degli Avengers per accompagnarci al gran finale della battaglia contro Thanos che vedremo in "Avengers: Endgame" .

Il film è a tutti gli effetti un prequel dell’Universo Cinematografico Marvel, essendo ambientato negli anni Novanta, per la precisione nel 1995. Rivela il modo in cui la protagonista arriverà nel presente per partecipare ad "Avengers: Endgame" e aiutare Iron Man e gli altri eroi a combattere Thanos, dopo essere stata chiamata in soccorso da Nick Fury (nella scena post-credits di "Infinity War").



Dopo aver abbandonato la propria vita sulla Terra, Carol (Brie Larson) si unisce alla Starforce, reparto d'elite intergalattico della civiltà aliena dei Kree, guidato da Yon-Rogg (Jude Law), che diventerà il mentore della ragazza. Una volta terminato l'addestramento ed essere diventata un importante membro della Starforce, si ritrova nuovamente sulla Terra, coinvolta nella guerra tra le due razze aliene dei Kree e degli Skrull. La supereroina attira presto l'attenzione di Nick Fury (Samuel L. Jackson), agente dello dello S.H.I.E.L.D, che si trova in quegli anni post Guerra Fredda in lotta per trovare uno scopo all'interno dell'organizzazione spionistica e antiterroristica. I due dovranno lavorare insieme per sconfiggere un comune nemico, gli Skrull e il loro leader Talos (Ben Mendelsohn), che sta guidando l'invasione della Terra, pronto a tutto pur di vincere.