Dopo i devastanti eventi di "Avengers: Infinity War", l’universo è in rovina a causa delle azioni di Thanos. Con l’aiuto degli alleati rimasti, gli Avengers si dovranno riunire ancora una volta per annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito e ristabilire l’ordine nell’Universo una volta per tutte, senza tenere conto delle conseguenze che tutto ciò potrebbe causare.

UN PASSO INDIETRO - In "Avengers: Infinity War" Thanos ha avuto la meglio sui Vendicatori, dimezzando l’universo grazie al Guanto e alle Gemme dell’Infinito. I guerrieri di Wakanda, Pantera Nera, Bucky, Groot, Scarlet Witch e Falcon si sono dissolti nella polvere. Su Titano, dove stavano affrontando Thanos, hanno perso la vita Drax, Mantis, Peter Quill, Doctor Strange e Peter Parker. A San Francisco Hope, Hank e Janet sono spariti. A New York tocca a Maria Hill e poi a Nick Fury (che appena in tempo riesce a contattare Captain Marvel con uno speciale cerca persone). Nei titoli di coda di "Captain Marvel", Carol Danvers ha ricevuto l’allarme di Fury, arrivando al quartier generale dei Vendicatori. Intanto Thanos, come aveva già preannunciato nel precedente capitolo, si è ritirato in una fattoria a riposare e guardare “il sole sorgere su un universo grato”.



I SOPRAVVISSUTI - Gli unici sopravvissuti dichiarati da "Avengers: Infinity War" sono Steve Rogers, Tony Stark, Thor, Natasha Romanoff, Bruce Banner, James Rhodes, Rocket, Nebula, Okoye e M’Baku. Nel corso dei trailer promozionali abbiamo scoperto che sono stati risparmiati anche Clint Barton, Pepper, Wong e Valchiria.