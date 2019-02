"Speciale Uomini e Donne: la Scelta", il padre di Lorenzo: "Sei stato tutto per me, non saprò mai come ringraziarti"

Invitato all'esterno della villa da Giulia, con la quale sembra trovarsi molto più a suo agio rispetto a Claudia, Lorenzo sente improvvisamente la voce del padre e la segue fino a trovare un suo videomessaggio: "Fai il pagliaccio ma solo per pudore. Quando non sono stato bene mi sei stato vicino, a me e a tutta la nostra famiglia. Mi ricordo quando ero messo così e così, e tu hai preso le redini in mano riuscendoci benissimo. Per un ragazzo di quell'età non è facile avere tale peso sulle spalle. So che raccontare queste cose non è facile. Sei stato le mie gambe, le mie braccia e la mia mente. Sei stato tutto per me, non saprò mai come ringraziarti".



Lorenzo scoppia in lacrime, poi spiega a Giulia cosa intendeva suo padre con quelle parole: ""Ho smesso di andare a scuola a 16 anni per aiutare lui. Lo amo infinitamente. Vorrei vederlo stare bene e questa cosa mi fa stare male. Mi sono trovato in questa situazione a 16/17 anni e sono dovuto crescere in fretta".