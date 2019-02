"Speciale Uomini e Donne: la Scelta", Gemma Galgani incontra Claudia e Giulia

È il momento della dama che arriva dalla nebbia, Gemma Galgani. La protagonista indiscussa del trono over, ospite anche in questa seconda puntata dello "Speciale Uomini e Donne: la Scelta", raggiunge Claudia e Giulia per parlare dei sentimenti che entrambe nutrono per Lorenzo. "Abbiamo una cosa in comune: ci piacciono quelli più giovane" dice a Claudia, dopo aver ascoltato il racconto sul suo stato d'animo altalenante. Giulia invece sottolinea di essere sicura del suo rapporto con Lorenzo: "Io sto bene con lui e lui con me". La corteggiatrice si complimenta poi con la dama: "Tu sei una guerriera che rincorre l'amore".