"Speciale Uomini e Donne: la scelta": chi sceglierà Lorenzo tra Giulia e Claudia?

Torna su Canale 5 "Speciale Uomini e Donne: la Scelta". Dopo aver assistito alla delusione di Teresa la scorsa settimana, venerdì 22 febbraio, in prima serata la seconda puntata del docu-reality vedrà come protagonista il milanese Lorenzo Riccardi, ventidue anni, incerto per la sua scelta tra Giulia, modella ventitreenne di Torino, e Claudia, ventottenne di Latina che lavora nel vivaio di famiglia. Ecco il video in anteprima per Tgcom24.