"Sei innamorata della telecamera", lite in studio tra Tina e Gemma

E' dovuta intervenire Maria De Filippi per placare il battibecco tra Tina Cipollari e Gemma Galgano, durante il trono over di "Uomini e donne". Le due, da sempre in combutta, questa volta non ce l'hanno fatta a trattenersi e hanno litigato in studio. "Sei innamorata della telecamera", questa l'accusa di Tina a Gemma. Per l'opinionista storica del programma, la Galgano non parteciperebbe alla trasmisisone per trovare l'amore della sua vita, ma solo per visibilità.



Le accuse della Cipollari non sono state accolte di buon grado da Gemma che ha dichiarato di aver sofferto molto in questi anni durante le frequantazioni nate grazie alla trasmissione. Questa sofferenza, ha spiegato Gemma, avrebbe inciso anche sulla sua salute alimentare.