"Pomeriggio Cinque", parolaccia in diretta per Barbara D’Urso

Piccolo incidente per Barbara D’Urso che perde le staffe in diretta durante "Pomeriggio Cinque" e si lascia scappare una parolaccia. La conduttrice stravolge la scaletta per raccontare la storia di Carmelo Bruno Carnevale, un pensionato di Corcolle, in provincia di Roma, che si autodefinisce il "prescelto di Gesù" in grado di "colpire le forze del male" con un’acqua miracolosa.



"Parlo col figlio dell’Onnipotente. Combatto sette otto ore al giorno contro il male la mia acqua li libera dal male", spiega l’uomo davanti ad un’incredula Barbara D’Urso, che davanti al delirio senza fine reagisce con fermezza: "Nel momento in cui illudi le persone dicendo che puoi guarirle dalle malattie io mi incazzo".