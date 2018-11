"Mai Dire GF VIP": Walter Nudo alla prese con la scienza

Non sembra avere le idee molto chiare Walter Nudo, quando si parla di leggi della fisica. Lanciatosi in una discussione animata sui poli positivi e negativi, l'attore è vittima del sarcasmo implacabile della Gialappa's, che ironizza sui suoi esempi difficili da seguire. Gli stessi altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip sembrano piuttosto perplessi di fronte alle sue animate spiegazioni, che spesso hanno un inizio ma non arrivano a nulla. "La chiarezza è potere" conclude ma non si può dire che fino a quel momento il suo discorso avesse un filo.