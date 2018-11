"Grande Fratello Vip", sorpresa per Walter Nudo: i suoi figli Martin ed Elvis in collegamento diretto

Passato il momento confronto di Elia Fongaro e le urla della Monsè nei confronti della Marchesa, il Grande Fratello Vip è pronto a regalare emozioni. Per farlo si chiede a Walter Nudo di raggiungere il confessionale. Lì lo aspetta la prima sorpresa, un video dei suoi due figli che lo lascia in lacrime. "Mi mancano tanto" confessa a Ilary Blasi, ma non è finita qui perché in collegamento Skype da Monaco c'è il figlio Martin e poco dopo - con la scusa di alcune difficoltà tecniche - in salone Walter vede anche l'altro figlio, Elvis, in diretta da San Pietroburgo. Il GF si diverte a scherzare con lui interrompendo ancora una volta il momento solo per regalargli la sorpresa finale: un collegamento sia con Martin sia con Elvis.