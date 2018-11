"Grande Fratello Vip", Ivan Cattaneo diventa il maggiordomo di Casa

Dentro la Casa del " Grande Fratello Vip " il gruppo attende l'ottava puntata, in diretta lunedì 5 novembre su Canale 5. I nominati Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsé preparano le valigie, mentre Ela Weber si gode i servigi del suo nuovo maggiordomo: Ivan Cattaneo. I ragazzi gli hanno fatto credere che sia una "punizione" impostagli dal Gf, ma in realtà è tutto uno scherzo ai suoi danni.

Francesco dà l'annuncio dell'arrivo di un comunicato che contiene il nome del vincitore del gioco "Io non sopporto che". La fortunata è Ela, premiata per la sua sincerità. La ricompensa consiste nell'essere servita e riverita da Ivan, senza alcuna pietà. In realtà il comunicato non è stato inviato dal Gf Vip, ma è un scherzo dei ragazzi che hanno architettato questo piano per punire il povero Cattaneo. Ivan è esterrefatto e si lamenta della punizione, ma la accetta.



La showgirl vuole anche che i servigi di Ivan siano a disposizione di tutti: dovrà servire la cena e preparare ai Vip un buon caffè. Cattaneo è calatissimo nella parte, tanto che decide di cambiare nome in Ambrogio. Dopo cena è tempo di un nuovo incarico: pulire il bagno. Ivan, nonostante le riluttanze iniziali ha preso seriamente il suo ruolo portando a termine con diligenza e attenzione ogni compito assegnatogli dalla spietata "Duchessa di Norimberga".