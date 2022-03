"Love is in the Air", le trame della settimana dal 7 all'11 marzo

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 7 all'11 marzo.

Eda non si presenta alla lezione di Serkan, come invece gli aveva promesso. Per questo Serkan teme che sua moglie trovi noiosa la sua nuova vita da professore. Nel frattempo Kemal, con la complicità di Seyfi, organizza una sorpresa per Aydan per chiederle di sposarlo.

Eda, insospettita da strani sintomi, prenota una visita dal medico che le conferma che aspetta unbambino. Quando lo comunica a Serkan, lui inizia ad avere un atteggiamento molto protettivo nei suoi confronti.

Infine, l'Artlife è in difficoltà perché Engin e Piril non riescono a gestire tutti i progetti senza il loro socio.