"Lo Zoo di 105": debutto sold-out al Teatro Arcimboldi di Milano

"Lo Zoo di 105" è da sempre uno dei programmi più ascoltati d’Italia, il più querelato, il più discusso, il "programma che non piace" Nato nel 1999 da un’idea di Marco Mazzoli, è un programma radiofonico da milioni di ascoltatori, ma non solo. E' infatti anche un programma tv, una serie di compilation e ora si prepara ad affrontare una sfida del tutto inedita che ha una data di inizio e un luogo precisi: 21 gennaio 2025, Milano, Teatro Arcimboldi. Quella dell’Arcimboldi sarà la prima volta a teatro per Marco Mazzoli, Paolo Noise, Fabio Alisei, Wender, Pippo Palmieri e tutta la squadra, un importante momento di incontro con il proprio pubblico. I biglietti della prima data hanno registrato il sold out in soli 13 minuti. Per questo "Zoo 25. Veniamo noi…" non si può fermare e si prepara per una vera e propria tournée teatrale in tutta Italia.