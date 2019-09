"Live - Non è la d'Urso" torna nella domenica di Canale 5: in studio arriva Mickey Rourke

DAL 15 SETTEMBRE 14 settembre 2019 15:00 "Live - Non è la dʼUrso" torna nella domenica di Canale 5: in studio arriva Mickey Rourke Tanti ospiti e una grossa novità per il programma di Barbara dʼUrso

Manca poco alla nuova edizione di "Live - Non è la d'Urso", in onda da domenica 15 settembre in prima serata su Canale 5. Il programma condotto da Barbara d'Urso è pronto a tornare con tanti ospiti e una novità importante. "Metteremo a disposizione i massimi esperti di Dna, per tutte le ragazze che ci hanno chiesto di aiutarle a rintracciare la madre biologica", racconta a "Tv Sorrisi e Canzoni". Direttamente da Hollywood arriva in studio Mickey Rourke.

Con tre programmi sulle spalle, Barbara non sembra però sentire la fatica e si muove senza problemi da un contenitore all'altro. "Stavo benissimo con 'Pomeriggio Cinque' e 'Domenica Live'. E' stato complicato aggiungere un programma nuovo, senza canzoni e balletti ma basato solo sulla parola. L'azienda però mi ha fatto capire che era importante avere una prima serata che registrasse un buon risultato", prosegue.



Esperimento riuscito per la d'Urso: "Il pubblico si è affezionato. Siamo partiti bene con l'esclusiva di Al Bano, Loredana Lecciso e i loro figli. E poi ci sono stati Heather Parisi, Emanuele Filiberto e il caso Pamela Prati. Per non parlare della storia di Paola Caruso che ha trovato la sua mamma biologica".



Proprio da quest'ultima vicenda è nata l'idea per un nuovo spazio all'interno di "Live": "Si chiamerà Dna. Abbiamo ricevuto tante richieste da parte di ragazze adottate che vorrebbero conoscere la propria madre biologica. Metteremo a disposizione i massimi esperti di Dna e il supporto di Paola e di sua madre".